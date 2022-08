Pesquisa mostra Wagner liderando em todos os cenários

O candidato do União Brasil ao Abolição, Capitão Wagner, lidera todos os cenárias em nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4) pelo instituto Real Time Big Data. Wagner tem 35% das intenções de voto, seguido por Roberto Cláudio (PDT), 26%, e Elmano Freitas (PT), 21%.





Quando a pesquisa associa o nome dos candidatos a padrinhos políticos, Wagner com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 34%, seguido por Elmano com apoio de Lula (PT), 30% , e RC com apoio de Ciro Gomes (PDT), 25%.





Em tempo





Pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV, ouviu 1.500 eleitores, entre os dias 2 e 3 de agosto. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código CE-06152/2022 . Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.





(CN7)