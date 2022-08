PM PRENDE SUSPEITOS DE EXPULSAR MORADORES NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas.

A ação se deu por voltas das 7h, desta sexta-feira (26), durante uma ronda policial, no residencial Caiçara, quando policiais militares se depararam com moradores pedindo socorro. De acordo a Polícia, as pessoas estavam sendo expulsas de seus apartamentos, no bloco 11, do residencial, por um grupo de indivíduos do bairro Terrenos Novos, que invadiram o local.





Os apartamentos invadidos já estavam todos vazios, o que confirmou a denúncia. A ação teve o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER), que resultou na prisão de 13 pessoas, sendo cinco mulheres e oito homens, além da apreensão de três armas de fogo, munições e celulares.





Ainda, de acordo com a Polícia, já na madrugada da sexta-feira, numa abordagem a um veículo no residencial, dois suspeitos foram detidos. O carro, seria de ‘estouro’, e o carona, portava uma arma de fogo. A polícia suspeita que o veículo era usado para transportar integrantes do grupo que invadiu o residencial.





Em coletiva de imprensa, o capitão Pessoa, da Polícia Militar, falou das prisões. “Essas pessoas foram abordadas no interior desses apartamentos, algumas com esse material (armas de fogo, munição e celulares), em posse, e outras estavam, devido a associação entre elas”, disse.





Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Sobral, onde será feito o levantamento para saber qual o envolvimento de cada um na ação.





Por Edwlcyr Santos / Sistema Paraíso