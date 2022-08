REVOLTANTE! Comunidade compra canos para resolver problema de água no Jordão

Famílias se dizem cansadas de esperar pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE.

A população de Contendas, no distrito de Jordão, em Sobral (Zona Norte do Ceará), arregaçou as mangas e começou a resolver, ela mesma, um problema que se arrasta por anos: a falta de água na localidade. Um grupo de pessoas tomou a iniciativa de comprar canos e fazer o serviço.





A reclamação foi levada à Câmara Municipal pelo vereador José Johnson, e, segundo ele, são 17 famílias que reivindicam um ramal de água. Inclusive, “já houve uma reunião com o diretor do SAAE a respeito de carros-pipas, e eu toquei no assunto da água no Jordão, e ele me disse que o SAAE não tinha orçamento para isso”, revelou o vereador.





Sem resolução para o problema, a população se reuniu e, há cerca de 20 dias, comprou o material necessário para fazer a encanação. “Ainda, segundo o vereador, “eles [ o SAAE] deveriam se organizar melhor, até porque, eles vão vender água à população. Então, deveria ser feita toda a estrutura para a pessoa receber essa água”, diz.





Ainda, segundo o relato de Johnson, ” eu não sei se a mão de obra será feita pelo SAAE, mas as famílias já estavam negociando o aluguel de uma retroescavadeira, quando a empresa de água soube e enviou o equipamento para a abertura das valas. E nós esperamos que essas obras sejam feitas sem custos para a população, pois o material não é barato e, infelizmente foi comprado pelo povo”, esclarece.





O custo do material comprado teria ficado em torno de R$ 4,3 mil, divido entre as 17 famílias, segundo apurou o vereador.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso