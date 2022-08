Curso de Direito na F5 é reconhecido com nota máxima pelo MEC

O Curso de Direito da Faculdade 05 de Julho (F5) foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como de excelência, recebendo o conceito máximo-Nota 5, no processo avaliativo que se deu nos dias 17, 18 e 19 de agosto.





A diretora Geral da F5, Nayara Machado, ressalta que a avaliação do curso de Direito pelo MEC é um dos procedimentos de avaliação mais rigorosos do Brasil. “Esta nota 5 representa a excelência na qualidade de ensino de nossos cursos. Entre as instituições privadas de Sobral e região, o nosso curso de direito é o único que obteve a maior pontuação. Estamos orgulhosos desse resultado legítimo que atesta o curso de Direito da F5 é o melhor”.





O coordenador do curso de Direito, Marcus Pinto destaca, "ser reconhecido pelo MEC com a nota máxima 5 é resultado de ações que buscam, desde o início das atividades do Curso, a qualidade contínua da educação jurídica como meio de construir competências e habilidades que possibilitem nossos acadêmicos a assumir posições de destaque em suas atividades profissionais e sociais, atuando com responsabilidade e competência para contribuir com um mundo socialmente mais justo e fraterno".