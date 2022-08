Médico condenado por estuprar criança é preso dois anos após o crime em Mulungu/CE

Um médico de 65 anos condenado por estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos foi preso nesta quinta-feira (25) no município de Mulungu, no interior do Ceará. O crime foi cometido em 2020, em Jijoca de Jericoacoara, quando a vítima brincava com cachorros na casa de um vizinho.





De acordo com a Polícia Civil, na época do ocorrido, o médico viu a menina brincando e se aproveitou da ausência de outras pessoas para cometer o ato criminoso. A criança conseguiu fugir e relatou o caso à sua mãe que procurou imediatamente as autoridades policiais.





Após a conclusão do inquérito, o homem foi condenado e o Poder Judiciário expediu um mandado de prisão em desfavor dele. Os investigadores conseguiram encontrar o médico e o prender. Ele agora se encontra à disposição da Justiça.





A Polícia Civil informou que não vai divulgar o nome do homem devido a relação de proximidade dele com a vítima, e assim preservá-la.





(G1/CE)