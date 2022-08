POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA MAIS UM CELULAR ROUBADO

Policiais Civis do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da Delegacia Municipal de Sobral, recuperaram na tarde da segunda-feira (01/08), um celular Poco m4 Pro que havia sido roubado no dia 25 de julho do corrente ano.





O aparelho celular foi restituído para seu proprietário.









ALERTA! Situação do aparelho





A Polícia Civil orienta que, antes de comprar qualquer celular, realize a consulta se o celular tem procedência legal, consultando o site da ANATEL e inserindo os dados do IMEI do celular. No site da ANATEL você pode possível verificar a situação do aparelho. Se a pesquisa apresentar o resultado “até o momento o IMEI informado não possui restrições de uso” é sinal que o aparelho não possui restrições.





O IMEI pode ser encontrado na caixa do celular, no adesivo que fica por trás da bateria ou digitando *#06# no celular e apertando a tecla para ligar. Celulares com entrada para dois chips possuem dois números de IMEI, sendo necessário verificar em ambos os chips.