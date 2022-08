VIOLÊNCIA EM SOBRAL: BALA E SANGUE NO BAIRRO DOM JOSÉ II

Um crime de tentativa de homicídio a bala foi registrado na noite desta terça-feira (02), no bairro Dom José II.

De acordo com as primeiras informações, um jovem identificado por Francisco Cauã Domingos Fortunato, 19 anos, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, após ter sido abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.





A vítima foi socorrida por populares para o hospital Santa Casa.





Com informações de Olivando Alves