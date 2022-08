Policial militar é morto com tiro na cabeça, no Rio de Janeiro

Neste domingo (14), um policial militar foi morto durante um patrulhamento em Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro. O sargento Nelcir de Paula Jacobino tinha 53 anos e foi atingido na cabeça ao realizar uma abordagem, segundo informou a corporação.





Nelcir era lotado no 41ºBPM e estava na Polícia Militar (PM) desde 1999. Ele deixa esposa e dois filhos. As informações são do portal G1.





A PM disse que criminosos, que estavam em um veículo Chevrolet Tracker Branco, perceberam a aproximação dos policiais e fizeram disparos contra os agentes. Os bandidos fugiram em seguida.





O agente chegou a ser socorrido. Porém, ele chegou morto no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na Penha, Zona Norte da capital fluminense.





Nas redes sociais, várias pessoas lamentaram o falecimento do policial e prestaram homenagens. A Secretaria de Estado de Polícia Militar emitiu nota de pesar, que foi publicada no perfil da PMRJ.





A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso.