Capitão Wagner soma 40% e tem quase 18 pontos à frente para o governo do Ceará

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas no Estado do Ceará confirma a liderança do deputado Capitão Wagner (União Brasil) na disputa pelo governo estadual.



De acordo com a pesquisa, Capitão Wagner tem 40,1% das intenções de voto dos eleitores cearenses, contra o candidato oficial Roberto Cláudio (PDT), soma 22,3%.





Elmano de Freitas (PT) se mantém próximo dos dois primeiros, com 17,7%, a menos de cinco pontos percentuais de Roberto Cláudio. Os demais candidatos não chegam a totalizar 1%.





Na disputa pela vaga do Ceará no Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT) deve ser eleito: ele tem hoje 62,4% das intenções de voto, contra 3,1 de Kamila Cardoso (Pros), rival mais próxima.





O Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 1.540 eleitores em 60 municípios cearenses, entre os dias 8 e 12 deste mês, e registrou a pesquisa sob nº CE-05755/2022.



(Diário do Poder)