Policial militar foge após matar a companheira em Fortaleza

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros pelo companheiro com quem se relacionava a pouco mais de um ano. O suspeito do crime é um policial militar identificado como Moura, 46. O crime aconteceu neste sábado (20), na Barra do Ceará. Segundo testemunhas, a vítima tentou fugir de casa, mas foi alcançada e assassinada na rua.





O irmão da mulher morta informou quue o casal já vivia um relacionamento conturbado. Populares que presenciaram a ocorrência disseram que ouviram os tiros e a tentativa de fuga da vítima.





“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atenderem a uma ocorrência de homicídio no bairro Barra do Ceará.





Conforme as primeiras informações, uma mulher, de 43 anos, teria sido morta a tiros pelo companheiro, um policial militar de 46 anos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local e colhe indícios que subsidiam os trabalhos policiais. Diligências estão em andamento visando localizar o suspeito. A ocorrência está em andamento”, disse nota da Pasta. (CN7)