Capitão Wagner visita Sobral durante agenda de Campanha

O candidato do União Brasil ao governo do Estado, Capitão Wagner, esteve em Sobral, neste sábado (20). Capitão percorreu 4 quilômetros, do Centro de Convenções ao Arco do Triunfo, ao lado da candidata ao Senado Kamila Cardoso (Avante) e das principais lideranças da cidade: Moses Rodrigues, candidato a reeleição à Câmara e do empresário Oscar Rodrigues, candidato à Assembleia Legislativa. Milhares de sobralenses participaram do ato.





Wagner classificou a recepção em Sobral como ‘maravilhosa’. “Vocês acompanharam grande parte da caminhada hoje, e viram como foi a recepção dada pelos sobralenses ao nosso nome, inclusive por parte de quem não vota em nós”.





Em entrevista à imprensa, Capitão Wagner citou as potencialidades de Sobral e da Zona Norte e se comprometeu a criar uma escola de capacitação tecnológica no município.





“A região norte é um local com enormes potencialidades que podem ser explorados. Eu me comprometi em criar em Sobral, no primeiro encontro regional do União Brasil, a primeira escola de capacitação tecnológica para capacitar os jovens para inseri-los no mercado de trabalho. Por isso, nosso plano é fazer uma parceria com o Governo Federal, independente de quem for o presidente. Já tenho conversas adiantadas com o reitor do Instituto Federal do Ceará para fazermos uma parceria com esse objetivo: de capacitar cerca de 50 mil jovens no Ceará”, projetou.





(CN7)