Processo Seletivo 2022.2: F5 oferece descontos e condições especiais para ingresso em todas as graduações

Com inscrições abertas para o processo seletivo 2022.2, a Faculdade 05 de Julho (F5) oferece diversas condições especiais para novos estudantes em todas as suas graduações presenciais. Há bolsas de 30% para cursos selecionados, acesso a financiamentos de até 97% pelo FIES, possibilidade de financiar pelo CredIES e Pravaler, além da opção por bolsas de 50% ou financiamento integral para alunos transferidos.





Além de inscrições gratuitas e um processo seletivo 100% on-line, os interessados em começar sua graduação presencial na F5 podem optar pela condição especial que mais se encaixa em seu perfil.









Conheça as oportunidades:









- Todos os cursos com acesso ao FIES





O FIES pode financiar o curso desejado em até 97%. O pagamento do valor financiado começa somente depois de formado, com parcelas que não excedam 10% do salário.









- Bolsa de 30% em cursos selecionados





Os cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social contam com bolsa de 30%, pagando mensalidades a partir de R$ 487,06 (exemplo do curso de Administração após aplicação da condição).









- Estude Agora, Pague Depois





O CredIES permite ao estudante pagar uma parte das mensalidades enquanto cursa e o restante ao concluir os estudos (ou quando terminar o vínculo com a instituição de ensino). Não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa administrativa é a menor do segmento! Inscreva-se: portal.fundacred.org.br









- Contrate agora e pague depois





No Pravaler, a contratação é semestral. Cada semestre você paga, no mínimo, em 1 ano. Você só começa a pagar a próxima contratação quando finalizar a anterior, ou seja, as parcelas nunca se acumulam! Se você financiar todos os semestres de um curso de 4 anos, você terá, no mínimo, 8 anos para pagar. Inscreva-se: pravaler.com.br









- Transfira e Escolha





Quem deseja transferir o curso para o F5 pode escolher entre uma bolsa de 50% ou financiamento de até 100%, com pagamento para depois da formatura. A condição é válida para quem cursou, no mínimo, 3 semestres em outra instituição, seja ela pública ou privada, de modalidade presencial ou a distância.









Para mais informações: (88) 99351-3970.





EDITAL Nº 09/2022 – Transferência Externa, Interna, Reingresso e Ingresso por Graduação Anterior - https://drive.google.com/file/d/1LqDz_lTjb40quXdNbiD5sDXR8bPTyBCt/view?usp=sharing