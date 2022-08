Flow com Bolsonaro ultrapassa audiência de show de Beyoncé

A entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Flow Podcast durante a noite desta segunda-feira (8) registrou números de audiência que ultrapassaram até as estatísticas anotadas em shows de estrelas internacionais da música, como a cantora Beyoncé. Com um pico de cerca de 570 mil usuários simultâneos, a transmissão teve 5 horas e 20 minutos de duração.





Já na manhã desta terça (9), o chefe do Executivo comemorou o tamanho da audiência da entrevista e a comparou com a de um show realizado pela cantora Beyoncé no festival de música Coachella, em 2018. Na ocasião, a artista reuniu mais de 450 mil pessoas de público simultâneo para acompanhar o evento.





– Ultrapassamos Beyoncé. Obrigado a todos! – resumiu.





A transmissão com o atual presidente também registrou quase o dobro da audiência registrada pelo podcast Podpah na entrevista realizada em 2021 com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, a conversa chegou a atingir um público de aproximadamente 292 mil pessoas.