Professora morre em colisão entre carro e carreta na BR-222, em São Luiz do Curu/CE

Uma colisão frontal entre um carro de uma carreta matou uma professora no quilômetro 81 da BR-222, em São Luís do Curu, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (10). A vítima era passageira do veículo de passeio, que capotou na via.





Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras pessoas que estavam no carro foram socorridas. O estado de saúde delas não foi informado. Uma equipe da Perícia Forense de Itapipoca esteve no local.





Maria Josiane de Sousa Santos era professora da cidade de Tururu. A prefeitura decretou luto oficial no município pela morte da docente, que também foi diretora de uma escola da cidade.





"A notícia foi recebida com bastante tristeza por todos os colegas de profissão, que tiveram o privilégio de conviver com Josiane durante a sua atuação como professora do município. Diante deste momento difícil, solidarizamo-nos com todos os familiares e amigos, Que Deus conforte os nossos corações!", diz um trecho da nota da prefeitura.





Fonte: G1/CE