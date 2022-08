Sobral terá voo da companhia aérea Azul direto de Fortaleza

O trecho Fortaleza-Sobral, de voos da companhia Azul, foi anunciado, nessa quarta-feira (10). Além do itinerário direto da Capital para a maior cidade da Zona Norte cearense, as outras novas rotas são Fortaleza-Crateús, também Iguatu e São Benedito (na Serra da Ibiapaba).





As operações feitas pela Azul Conecta, subsidiária da Azul, marcam o retorno das operações comerciais para cidades do interior do Estado. Em junho, a empresa aérea havia anunciado voos ligando a Capital a Aracati e Jericoacoara, no Litoral Oeste. De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), “os novos voos ampliam a atuação da empresa no Ceará, facilitando ligações que fortalecem o turismo e o desenvolvimento econômico”.





O Governo do Estado não adiantou mais detalhes sobre a novidade e, por enquanto, o que se sabe sobre o novo aeroporto de Sobral, inaugurado do dia 1º de abril, deste ano, é que segue sem autorização de pousos e decolagens, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com as informações passadas ao Portal Paraíso, pela assessoria da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a Anac exigiu ajustes no projeto; entre eles, a sinalização de duas linhas de transmissão de energia, que estão localizadas a cerca de 3 quilômetros da pista de pouso, dentro do chamado cone de aproximação.





As novas recomendações foram atendidas e reenviadas para a Anac , e aprovadas pelo Comando da Aeronáutica. A Seinfra aguarda, apenas, o certificado de homologação a ser emitido pelo órgão.





(SPC)