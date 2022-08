Sobral é a cidade com mais acidentes envolvendo VLTs no Ceará

Os dados são da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Sobral, na Zona Norte do Ceará, é a primeira cidade na lista com mais acidentes envolvendo Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), no estado. Entre 2016 e 2021 foram registradas 249 colisões, onde está instalado esse tipo de transporte urbano. Deste total, a cidade registrou 110 acidentes. Os dados são da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).





Ainda, segundo o Metrofor, são realizadas 84 viagens por dia e, devido à quantidade de passagens de nível no município, há acidentes. Além de Sobral, a Linha Oeste de Fortaleza registrou 54 acidentes; e a Linha Parangaba-Mucuripe, também, na Capital, 12 batidas, totalizando 66 ocorrências em Fortaleza. Já o VLT do Cariri tem o menor número de acidentes. Em seis anos, houve 25 casos.





As principais ocorrências nas cidades são colisões, com 79% dos casos, 12% falhas operacionais e vandalismo; outros 9% são atropelamentos. Uma das queixas mais constantes de condutores após acidentes com trens é sobre a sinalização das vias, que não deve ser apenas visual – com instalação de cancelas, placa e símbolos no asfalto –, mas também sonora.





De acordo com o Metrofor, “todos os cruzamentos de vias férreas com ruas e avenidas do Ceará contam com esses recursos, incluindo a ‘Cruz de Santo André’ e as inscrições ‘Pare, olhe e escute’; mantidos, periodicamente, para garantir o funcionamento correto”.





A Companhia informa que na totalidade dos casos de abalroamento (quando carros invadem a via férrea), “havia sinalização operante, visualizada pelas câmeras de monitoramento”. O órgão destaca que é importante os motoristas prestarem atenção nas passagens de nível para se evitar colisões com trens.





Por Marcelino Jr