TRAGÉDIA NA ZONA RURAL DE SOBRAL!

Dois jovens morreram após um grave acidente, registrado durante a noite do último domingo (21), na CE-240, entre Caioca, na zona rural de Sobral e Miraíma, no interior do Ceará.





As vítimas estavam em uma motocicleta Honda CB 250 Twister vermelha, de placa PNF-5031, com inscrição de Sobral, quando foram atingidos por um veículo VW Saveiro preto. Eles foram identificados como Antônio Ítalo Carneiro Alves e Saulo Santos Saraiva.





De acordo com apuração do SPN, os dois voltavam de um culto em Mulungu, na zona rural de Santana do Acaraú, momentos antes do acidente. As identidades das vítimas só foram confirmadas na manhã de ontem (22) após as fotos da placa da moto serem compartilhadas nas redes sociais.





Os corpos das vítimas foram transladado para a unidade da Pefoce de Sobral e em seguida liberado para a família. O motorista do carro informou que o acidente aconteceu após o condutor da motocicleta tentar realizar uma ultrapassagem.





(Sobral Portal de Notícias)