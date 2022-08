Coração de Dom Pedro I será exposto ao público no Palácio do Planalto

Nesta terça-feira (23), será realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto para marcar a chegada do coração de Dom Pedro I. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e herdeiros da família imperial participam da cerimônia. Em seguida, o órgão ficará em exposição no Itamaraty até o dia 5 e em território nacional até o dia 8 de setembro.A relíquia ficará em exposição e faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.





O coração de D. Pedro I esteve exposto no salão nobre da Igreja da Irmandade da Lapa, localizada na cidade do Porto, por quase 200 anos. Esta é a primeira vez, em 187 anos, que o coração sai de Portugal para outro país.





A exposição “Um coração ardoroso: vida e legado de D. Pedro I” estará aberta para a visitação de escolas da rede pública do Distrito Federal nos dias da semana, de terça a sexta-feira, a partir da quinta-feira (25/08). Já o público geral poderá conferir a mostra apenas nos fins de semana. Assim, nos dias 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro, de 8h às 13h e de 14h às 18h, com última entrada às 17h30, o público terá a chance de visitar a relíquia do Imperador D. Pedro I no Palácio do Itamaraty.





(Gazeta Brasil)