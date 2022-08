STF pede posição da PGR sobre investigar Alexandre de Moraes por prevaricação

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu manifestação à Procuradoria-Geral da República (PGR) acerca do pedido de investigação contra o também ministro Alexandre de Moraes, que é acusado de prevaricação.





A ação foi movida por um advogado contra Moraes após o determinar a retirada de uma série de postagens que relacionavam o petista Lula ao grupo criminoso PCC, após a divulgação de uma delação que sustentavam a acusação.





Moraes alegou que “o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude” podem comprometer a eleição. Por isso ele mandou as provedoras de serviços de redes sociais remover as postagens de diversos usuários.





O pedido de manifestação da PGR num caso de investigação de um ministro do Supremo é um passo processual comum, mas também é situação rara na Praça dos Três Poderes.





(Diário do Poder)