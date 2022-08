URGENTE! Sobral registra primeiro caso de Varíola dos Macacos

De acordo com o comunicado publicado via redes sociais, o paciente foi testado, por meio do exame de Swab, devido aos sintomas, e a coleta foi enviada para o Laboratório Central de Saúde Pública e, nesta segunda-feira (8), veio a confirmação.





O médico Michel Abdala compartilhou, por meio das redes sociais, um relato pessoal sobre o atendimento a esta mesma pessoa. “Há alguns dias atendi uma pessoa com lesões genitais. Eram duas pequenas lesões ulceradas rasas. Herpes? Podia ser, mas havia muitos linfonodos (landras) e uma história de viagem recente. Falei: isola 21 dias e colhe swab. Ontem, recebi o resultado: primeiro caso de Monkeypox da cidade”, escreveu o médico.





Segundo a secretária de Saúde, o paciente está em isolamento domiciliar, porém tem acompanhamento da equipe da Vigilância Epidemiológica do município. Em nota publicada nesta terça-feira (9), veio o alerta “A cidade tem um caso confirmado, dois em investigação e cinco descartados”.





Por enquanto, as recomendações são fazer o uso de máscara e evitar aglomerações. Alguns especialistas orientam a diminuir o número de parceiros sexuais e usar preservativo; mas, ainda, existem controvérsias quanto a causa da doença.





Vale salientar que existem diferentes tipos de comportamentos do vírus no corpo. “Algumas pessoas terão quadros leves, mas existe a preocupação com o grupo de risco, como idosos, crianças, gestantes e lactantes”, alerta a Sesa.





Por Ana Karine / Sistema Paraíso de Comunicação