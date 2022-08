UVA abre inscrições para cursos gratuitos de Pós-graduação Lato Sensu

O Processo Seletivo é para o ingresso nos cursos de Especialização em Saúde na Educação, Especialização em Tendências da Educação Matemática e Especialização em Gestão Cultural.





De acordo com a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), as inscrições para os três cursos de Especialização, ofertados, podem ser feitas no site https://selecaoposgraduacao.uvanet.br . Os cursos de Especialização em Saúde na Educação e Especialização em Tendências da Educação Matemática serão ofertados em 8 polos UAB, nos municípios de Caucaia, Camocim, Itapipoca, Itarema, Meruoca, Santa Quitéria, Sobral e Ubajara.





Os cursos são gratuitos, na modalidade a distância, incluindo encontros presenciais nos polos de apoio da UAB. Poderão se candidatar ao processo seletivo portadores de diploma de curso de graduação obtido em cursos superiores de licenciatura, reconhecidos pelo MEC. As inscrições vão até o dia 22 de agosto.





Já o curso de Especialização em Gestão Cultural será ofertado na modalidade presencial, em parceria com Laboratórios Culturais, Quitanda Soluções Criativas, Instituto BR, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), produção da Marco Zero e produção executiva da Cinco Elementos Produções, com apoio da Secretaria da Cultura do Estado. O curso é destinado aos profissionais com atividades na área de gestão, que possuam atuação comprovada em instituições culturais públicas e privadas e tenham disponibilidade para participação das aulas presenciais realizadas em Sobral.





Fonte: UVA/CE