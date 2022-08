CORPO É RETIRADO DE JAZIGO E QUEIMADO EM CEMITÉRIO EM UBAJARA/CE

O corpo de um homem de 20 anos que morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, foi retirado do jazigo onde estava e queimado durante a madrugada desta terça-feira (2) no cemitério de Ubajara.





A denúncia da violação do túmulo foi feita pela manhã por moradores que vivem nas proximidades do cemitério da cidade e estranharam a nuvem de fumaça que saía do local.





Antônio Lucas de Sousa Vieira, morreu na madrugada do último sábado (30/07) após trocar tiros com a polícia militar durante uma operação desencadeada nas imediações do Sitio Taboca de cima, na zona rural de Ubajara.





Na ocasião os policiais averiguavam informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam realizando assaltos na região. As equipes fizeram deslocamento e realizaram um cerco no local. Ao perceber a aproximação dos agentes, o grupo empreendeu fuga efetuando vários disparos contra a guarnição. Na troca de tiros um suspeito foi alvejado e socorrido ao hospital de Tianguá, mas não resistiu e veio a óbito momentos depois. Com ele foi apreendido uma pistola calibre .40 e munições.





ANTECEDENTES





Antônio Lucas já havia sido preso três vezes no ano passado por crimes de homicídio praticados na região. As prisões ocorreram nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. Contra ele também havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Ubajara.





A Delegacia de Polícia Civil de Ubajara investiga a ocorrência de violação do túmulo.





Com informações de Ibiapaba 24h