VIOLÊNCIA: Soldado da PM é morto a tiros em Brejo Santo/CE

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto a tiros nessa última segunda-feira, 1º, em Brejo Santo, no Cariri cearense. A vítima se chamava Cleciano Alves Vasconcelos e era lotada na Companhia de Barbalha, mas atuava em Missão Velha.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o soldado foi morto com disparos de arma de fogo em frente a um estabelecimento comercial.





"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. Equipes da PC-CE e da PMCE realizam diligências no intuito de identificar os suspeitos, bem como elucidar a motivação do fato", informou a SSPDS.





Com o caso, sobe para seis o número de agentes de segurança mortos no Ceará. O POVO publicou uma reportagem informando que 37 pessoas foram capturadas no decorrer do ano de 2021 e 2022 (entre janeiro e abril) suspeitas de matarem profissionais da segurança.





