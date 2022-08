Varíola do macaco: Brasil se torna 3° país do mundo em número de casos

O Brasil ultrapassa a Alemanha em número de casos de varíola do macaco (monkeypox) e se tornou o terceiro país do mundo com mais pessoas infectadas pelo vírus.





Dados do Ministério da Saúde atualizados até a noite de quarta-feira (17) mostram que já são 3.359 casos positivos — a Alemanha tem 3.213. Aqui, há outros 4.090 pacientes com suspeita da doença.





Na quarta-feira (7), a Organização Mundial de Saúde (OMS), disse que o Brasil é um dos países que têm “tendências preocupantes”.





(Terra Brasil Notícias)