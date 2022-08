Bolsonaro diz que servidores públicos terão reajuste em 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (17) que o governo ainda não definiu qual será o percentual do reajuste salarial a servidores públicos federais em 2023, mas que a medida está garantida.





– Quero dizer aos servidores públicos federais que terão reajuste no ano que vem. Não definimos o percentual ainda. Bem como teremos reestruturação de carreiras – afirmou ele, em evento com prefeitos no Hotel Royal Tulip, em Brasília.





Ao sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem, Bolsonaro vetou dar reajuste específico para as polícias vinculadas ao Ministério da Justiça – Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal -, bem como a reestruturação das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).





No entanto, de acordo com a sugestão de veto do Ministério da Economia, a proposta original do governo para a LDO de 2023 já previa a autorização para reajustes e reestruturações de carreiras para “toda a administração pública, o que, por óbvio, inclui os órgãos mencionados”.





*AE