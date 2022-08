Vídeo: população invade delegacia para agredir suspeito de estuprar duas crianças no interior do Amazonas

Um vendedor ambulante suspeito do estuprar duas sobrinhas, foi preso na tarde desta sexta-feira (19). O caso acabou em confusão na frente da Delegacia de Anori, no Amazonas, na noite desta sexta-feira (19). As informações são do portal CM7.





De acordo com a Polícia Civil do município, o suspeito foi preso preventivamente durante a tarde, enquanto tentava fugir para o município de Codajás.





O vendedor é apontado como o responsável pelo estupro de duas irmãs, que na época tinham 7 e 9 anos. O suspeito era casado com a tia da meninas, que foram abusadas por cerca de dois anos.





Após a captura do homem, a população foi até a delegacia para agredir o vendedor, que precisou ser escoltado para evitar um possível linchamento.





Um terceiro caso de estupro está sendo investigado.





Veja vídeo:

População tenta agredir vendedor ambulante suspeito de estuprar crianças em Anori pic.twitter.com/3SPmagTNZl — Babilônia (@hamudaniel19) August 20, 2022