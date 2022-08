Atriz Cláudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

A atriz Cláudia Jimenez morreu, aos 63 anos, na manhã deste sábado (20) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da capital. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo o hospital, a família não autorizou.





Humorista, dubladora e roteirista, a atriz tinha mais de 40 anos de carreira. Iniciou em 1979 a série Malu Mulher. Participou de programas de humor como Os Trapalhões, Viva O Gordo e Chico Anysio Show e ficou ainda mais conhecida com a personagem Cacilda na Escolinha do Professor Raimundo.





Foi eternizada também por viver na TV e no teatro a empregada doméstica Edileuza em Sai de Baixo. Fez também carreira no cinema como atriz e dubladora, em filmes como A Era do Gelo.





Estava afastada da TV desde 2016 e vivia mais reclusa. A expectativa era de que ela voltasse à TV em 2021, mas devido a pandemia de Covid-19, mais uma vez preferiu ficar sob os cuidados da família.





Fonte: R7