Ivo Gomes diz que não fará campanha para Roberto Cláudio na disputa pelo Governo do Ceará

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, afirmou ao colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, que não vai fazer campanha em apoio à Roberto Cláudio pelo Governo do Ceará no município de Sobral. Nessa quinta-feira (19), Ivo declarou apoio à candidatura de Camilo Santana ao Senado.





Ivo Gomes era um dos nomes do PDT que apoiavam a candidatura de Izolda Cela. Em julho, o prefeito de Sobral afirmou que o irmão, Cid Gomes, foi “atropelado” por Ciro e Roberto Cláudio no processo de escolha do candidato do PDT ao Governo do Ceará. O senador, até o momento, não declarou apoio ao ex-prefeito de Fortaleza.





Nessa quinta, Ivo declarou apoio à candidatura de Camilo ao Senado. O prefeito afirmou que vota no petista e pediu que os amigos também votem em Camilo.





(CN7)