O bispo da Diocese do Crato, Dom Manguns Henrique Lopes, anunciou durante missa realizada na manhã de hoje (20) que o processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista foi autorizado pelo Vaticano. A informação foi divulgada no Largo Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

