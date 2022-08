Tentativa de massacre em colégio: "A intenção era matar o maior número de crianças", afirma PM

Um jovem foi detido na tarde desta sexta-feira, 19, após invadir EMEF Eber Louzada Zippinotti, no Jardim da Penha, bairro da cidade de Vitória, no Espírito Santo.





Em entrevista exclusiva concedida ao Terra, o Major Isaac Rubim, da Polícia Militar (PM) do estado, confirmou que o rapaz, que tem 18 anos e é ex-aluno da instituição, estava tentando cometer um atentado dentro da escola. "No depoimento ele afirmou que a intenção era matar o maior número de crianças", disse o major. "Ele ainda disse que queria morrer em confronto com a polícia".





O rapaz chegou a colocar uma tranca usada em bicicletas no portão da escola, para dificultar a fuga dos estudantes e a entrada da polícia. Primeiro, o suspeito tentou entrar pelo portão da escola, sem sucesso, ele pulou um muro na lateral do colégio.





O jovem chegou a invadir uma das salas, ameaçando alunos e o professor. Alunos das outras salas chegaram a fazer uma barricada com carteiras para tentar impedir a ação. Antes de ser preso, o jovem acabou ferindo um estudante no nariz, em uma briga corporal, mas nenhum outro estudante se feriu na ação.





Junto dele, foram apreendidos um coquetel molotov, duas bestas (dispositivo de disparo de flechas) com flechas e facas, além das roupas utilizadas na ação. Ainda segundo a PM, o jovem está detido na Delegacia de Homicío de Proteção a Pessoa de Vitória e a Polícia Civil do estado vai conduzir investigações para tentar descobrir as motivações e se ele teve algum tipo de ajuda.





(Terra)