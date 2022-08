VIOLÊNCIA: Mulher esfaqueia ex-marido após discussão no "Cabaré do Carioca", em Acaraú/CE

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (19), após matar o ex-marido com um golpe de faca, que atingiu o pescoço da vítima. O caso ocorreu em um estabelecimento comercial conhecido como Cabaré do Carioca, localizado na CE-085, no município de Acaraú.





A vítima foi identificada como Samuel Wendell Rodrigues, de 27 anos. Segundo informações da SSPDS, após uma discussão e agressões físicas ao tentar intervir em um briga entre a vítima e a mãe dele, a mulher desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. O homem morreu no local. A vítima possuía passagem por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Viaturas da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal de Acaraú foram acionadas e a mulher foi presa.





A suspeita foi conduzida para a Delegacia Regional de Acaraú, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuada em flagrante por homicídio doloso, e está à disposição do Poder Judiciário.





Com informações de CN7