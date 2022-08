VLT de Sobral terá revitalização de sinalização nas ruas

A renovação será nos pontos de cruzamento, entre a ferrovia e a via urbana.

“Como os modos ferroviário e rodoviário têm as suas especificidades e lógica próprias, as passagens de nível podem ser consideradas como pontos sensíveis e críticos que necessitam de um aumento na sua segurança e na do seu entorno”. A fala é do diretor Municipal de Trânsito, Julif Guedes, em reunião para alinhar as mudanças.





Julif Guedes esteve com integrantes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT) e representantes da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). O objetivo do encontro foi tratar sobre a revitalização e implantação de sinalizações horizontais e verticais nas passagens de nível (cruzamento entre uma ferrovia e uma via urbana) em Sobral.





A diretoria de Trânsito do município reforça a importância de uma atenção maior para esses cruzamentos, sendo a requalificação e revitalização dessas sinalizações, alertas aos motoristas, maquinistas e pedestres que trafegam nesses pontos. O gerente de Estatísticas da CMT, Ítalo Araújo, afirma que “visto que o VLT cruza várias vias em nossa cidade, nosso objetivo é garantir a sinalização adequada nesses pontos visando a redução de sinistros de trânsito envolvendo os diferentes modais”.





Ainda, segundo o diretor da CMT, “isso tudo trará para o trânsito do município de Sobral mais visibilidade nesses trechos, garantindo uma maior segurança viária para a população”, reforça Julif.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso