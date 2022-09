VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Professor é morto a tiros e tem moto roubada em saída de motel em São Benedito/CE

Um professor de 31 anos foi morto a tiros na saída de um motel, em São Benedito, no interior do Ceará, nesta terça-feira (30). A vítima foi identificada como Gleiciano Bezerra Martins. Policiais do município informaram que ele saía do estabelecimento em uma motocicleta com um homem na garupa, que é suspeito de ter assassinado o professor e roubado o veículo.





A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte de um homem de 31 anos, no município de São Benedito. Conforme as primeiras informações, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo em via pública na zona rural do município.





Gleiciano era professor em São Benedito, mas morava em Guaraciaba do Norte, município vizinho. A suspeita é que o garupeiro tenha descido do veículo, atirado contra o professor, roubado a motocicleta e fugido. O veículo, contudo, foi encontrado entre os municípios de São Benedito e Graça, às margens da CE-321, nesta quarta-feira (31).





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato.





O suspeito não foi localizado e preso até a publicação desta reportagem. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de São Benedito. Um trabalho de busca está em andamento visando identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação do fato.





Fonte: G1/CE