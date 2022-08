Vítima de estupro diz ter acordado com “líquido gosmento na boca”

A mulher vítima de estupro pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, relatou ter percebido um “líquido gosmento” na boca assim que acordou, após ficar sedada para realizar um parto.





“Eu estava acordando sem entender como eu dormi. Eu percebi que tinha algo na minha boca. Alguma coisa, assim… Um líquido meio gosmento, meio… Isso aí não é vômito, porque não tem gosto de vômito. Eu tentava cuspir, mas não consegui”, relatou a mulher, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, transmitida neste domingo (14/8).





A mulher contou ainda como foram os dias seguintes ao caso. “Em vez de eu sair pela porta da frente, com meu filho no colo, eu saí pelos fundos do hospital. Com vergonha. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Eu imaginei tudo, menos que eu ia ouvir isso, que eu fui abusada”, prosseguiu.





O anestesista foi denunciado por funcionárias do Hospital da Mulher, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e preso no dia 11 de julho.





Funcionárias filmaram o homem colocando o pênis na boca da mulher que havia acabado de dar à luz em uma cesárea. Ao final, o médico pegou uma gaze para limpar a boca da vítima.





(Metrópoles)