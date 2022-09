Bolsonaro aparece à frente de Lula em mais uma pesquisa

Levantamento nacional do instituto Gerp, do Rio de Janeiro, mostrou uma virada do presidente Jair Bolsonaro, que aparece pela primeira vez numericamente à frente do ex-presidente Lula na disputa pelo Planalto com 39% e 38%, respectivamente.





Com a margem de erro de 2,18%, os dois estão tecnicamente empatados.





Segundo informações divulgadas pela revista Veja, no levantamento de março, Bolsonaro tinha 31%, subiu a 35% em abril, 37% em junho e 38% na pesquisa de agosto até chegar aos atuais 39%.





Lula tem os mesmos 38% registrados em março, apesar de ter variado de um a dois pontos percentuais desde então.





A rejeição ao presidente da República, entretanto, segue maior que a aversão do eleitor ao petista. De acordo com o Gerp, 53% dos entrevistados não votariam em Bolsonaro e 46% rejeitam Lula.





O Gerp ouviu 2.095 pessoas entre 29 de agosto e 1º de setembro e os resultados foram registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09102/2022.





Fonte: Diário do Poder