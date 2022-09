Capitão Wagner lidera disputa pelo governo do Ceará

O candidato do União Brasil ao governo do Ceará, Capitão Wagner, segue na liderança das intenções de voto, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas.





No cenário espontâneo, quando o eleitor é convidado a citar o nome do candidato em quem pretende votar, Capitão Wagner está à frente, com 22,1%, enquanto seu principal rival, Roberto Cláudio (PDT), soma metade, 11,6%, empatado com Elmano de Freitas (PT), com 11,2%.





Nesse primeiro cenário, 48,2% estão indecisos e 5,6% prometem votar branco ou nulo.





De acordo com com o levantamento estimulado da pesquisa, quando o eleitor é confrontado com a lista de candidatos, Capitão Wagner soma 37,5% das intenções de voto dos cearenses.





Em segundo lugar está o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), com 24,3%, e em terceiro Elmano de Freitas (PT), que soma 20,9%. Zé Batista tem 1,5% e os demais não chegam a 1%.





Em relação à pesquisa anterior, há um mês, Capitão Wagner caiu de 40,1% para os atuais 37,5% e Roberto Cláudio oscilou dois pontos para mais, na margem de erro, de 22,3% para 24,3%.





Na disputa para o Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT) nem precisa fazer campanha: ele tem 65,2% das intenções de voto.





O Paraná Pesquisas entrevistou 1.540 eleitores de 60 municípios do Ceará entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e registrou a pesquisa na Justiça Eleitoral sob o nº CE-04136/2022.





Veja os números da pesquisa espontânea para governador:



Aqui, os números da pesquisa estimulada para governador:

Fonte: DIÁRIO DO PODER