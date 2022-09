Capitão Wagner lidera disputa pelo governo do Ceará

Capitão Wagner (União Brasil) lidera isolado a nova pesquisa Ipec para governador do Ceará, com 35%. No segundo lugar, Roberto Cláudio (PDT) caiu 7 pontos percentuais e está tecnicamente empatado com Elmano Freitas (PT).





A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O Ipec foi criado por antigos diretores do Ibope, após o antigo instituto encerrar as atividades com pesquisas eleitorais.









Pesquisa estimulada:





Capitão Wagner (União Brasil): 35% (+3)

Elmano Freitas (PT): 22% (+3)

Roberto Cláudio (PDT): 21% (-7)

Zé Batista (PSTU): 1% (=)

Chico Malta (PCB): 1% (+1)

Branco/nulo/nenhum: 9% (-1)

Não sabe/não respondeu: 12% (+2)

Serley Leal (UP) não pontuou.





A pesquisa Ipec no Ceará entrevistou 1.200 eleitores entre 6 e 8 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo Sistema Verdes Mares e está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-08984/2022.





A pesquisa anterior foi divulgada em 1º de setembro. Capitão Wagner (União Brasil) tinha na ocasião 32%, Roberto Cláudio (PDT) aparecia com 28% e Elmano Freitas (PT), 19%.









Rejeição





Capitão Wagner (União Brasil): 29% (=)

Elmano Freitas (PT): 17% (+1)

Zé Batista (PSTU): 17% (-1)

Roberto Cláudio (PDT): 16% (-2)

Chico Malta (PCB): 15% (-1)

Serley Leal (UP): 8% (-3)

Poderiam votar em todos: 4% (-3)

Não sabe/não respondeu: 21% (-2)





Resposta múltipla, com possibilidade de citar mais de um candidato









Simulações de 2º turno





Capitão Wagner x Elmano

Wagner: 44%

Elmano: 38%

Brancos/nulos: 10%

Não sabe/não respondeu: 8%









Capitão Wagner x Roberto Cláudio





Wagner: 41%

Roberto Cláudio: 40%

Brancos/nulos: 12%

Não sabe/não respondeu: 8%





Roberto Cláudio x Elmano

Roberto Cláudio: 38%

Elmano: 35%

Brancos/nulos: 17%

Não sabe/não respondeu: 10%









Senado





Para o Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT) caiu cinco pontos e Kamila Cardoso (Avante) subiu quatro. Ainda assim, a vantagem do petista segue muito grande.





Camilo Santana (PT): 66% (-5)

Kamila Cardoso (Avante): 10% (+4)

Érika Amorim (PSD): 4% (+1)

Carlos Silva (PSTU): 1% (-1)

Brancos/nulos: 9% (-1)

Não sabe/não respondeu: 11% (+3)





(O Povo)