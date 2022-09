CARNIFICINA: 31 DE AGOSTO DE 2022, UM DIA NEGRO PARA O MUNICÍPIO DE CHAVAL

O dia de ontem, quarta-feira, 31 de agosto de 2022, com certeza não será esquecido pelos cerca de 13.000 habitantes do pequeno município de Chaval. Até onde sabemos, em toda história do município nunca tinha sido registrado três homicídios e uma tentativa de homicídio em menos de 24 horas. A população está atônita e sem acreditar com tamanha crueldade.





Para se ter ideia, recentemente o município de Chaval passou 536 dias (de setembro de 2018 a fevereiro de 2020) sem registrar um único homicídio sequer, sendo destaque como um dos 15 municípios cearenses a não registrar homicídios em 2019.









Execuções a bala





Ontem, quarta-feira 31, a polícia registrou um homicídio seguido de uma tentativa de homicídio ocorrido por volta das 04h10 na Rua da Caçamba. A vítima fatal foi identificada como Raimundo Sousa Santos, vulgo Raposão, 23 anos, com passagens por tráfico. Sua namorada identificada como Camila dos Santos Reinaldo, 30 anos, a qual está internada em estado grave na UTI 02 da Santa Casa de Sobral.





Já por volta das 14h20 do mesmo dia, o Sr. Antonio Eduardo foi executado a bala de forma covarde por uma dupla bandida apenas porque era padrasto de um dos suspeitos do duplo homicídio. Tudo indica que foi crime motivado por vingança.





A quarta vítima de um provável latrocínio (matara para roubar) não tem relação com os casos acima citado. A vítima foi o mototaxista Edmilson Filomeno Pereira, 42 anos, natural de Barroquinha. O homem estava com mais de 24 horas desaparecido e foi encontrado morto, provavelmente a pauladas, na localidade de Mucambo, zona rural de Chaval.





Desde o registro dos homicídios. O Tenente Coronel Eduardo, Comandante da 2ªCIPM/3ºCRPM, determinou que todo o policiamento da região deflagrasse operações diuturnas a procura dos bandidos. O oficial também pede que a população colabore fazendo sua denúncia de forma anônima. A Polícai Civil também já iniciou os trabalhos investigativos afim de elucidar esses quatros sinistros.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h