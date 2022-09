Médicos retiram tumor de 46 kg de uma paciente em cirurgia

Uma paciente de 45 anos foi submetida a uma cirurgia de emergência, nesta quarta-feira (31), para a retirada de um tumor de cerca de 46 kg, com o qual ela convivia por 5 anos. O procedimento, que se mostrou bem-sucedido, foi realizado por uma equipe médica do Hospital São José do Avaí, no Rio de Janeiro.





Em entrevista ao portal G1, o cirurgião Glaucio Boechat explicou que a paciente deu entrada na unidade de saúde com falta de ar, em razão do tumor. Após analisar o caso, ele decidiu por realizar a cirurgia de remoção do cisto.





– Estamos muito felizes em poder ajudar mais uma pessoa pelo SUS. É extremamente gratificante. É muito bom poder ser instrumento para ajudar as pessoas e aliviar o sofrimento de alguém. É uma sensação indescritível – contou Boechat.





A paciente possui 1,53 metros de altura e pesava 150 kg. Após o procedimento, ela foi levada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), se encontrando estável e lúcida.





A cirurgia durou cerca de duas horas, e contou com residentes, instrumentadores, anestesistas e auxiliares de enfermagem.





Para Boechat, o tumor provavelmente teve início no útero da paciente. Após sua remoção, o cisto foi encaminhado para realização da biópsia, que pode levar até 20 dias para ser concluída.

