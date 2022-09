Ciro Gomes diz que Lula está “enfraquecido” e “debilitado psicologicamente”

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República, afirmou, nesta segunda-feira (5), que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está o “debilitado psicologicamente”. A declaração foi feita em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.





“Conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável”, disse, em referência ao último debate com os presidenciáveis, realizado pela TV Band.





Na ocasião, o petista foi criticado pelas respostas que deu às acusações de corrupção no governo do PT, citadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).





(Gazeta Brasil)