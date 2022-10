Corregedoria investiga PM por venda de fotos e vídeos sensuais

A corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga a policial militar Yolanda Carolina Buarque de Oliveira, 35 anos, por supostamente vender fotos e vídeos sensuais no Instagram.

Conhecida apenas como Carolina Oliveira, a carioca tem mais de 23 mil seguidores na rede social e já se manifestou sobre o caso, negando que produza ou venda tais materiais.



– Tem muita gente maldosa, mas estou aqui para explicar que eu nunca fiz nenhum vídeo pornográfico, não tenho nenhum tipo de foto pornográfica ou qualquer coisa que fere a Polícia Militar. A minha profissão é uma coisa e a minha vida particular é outra – disse ela.



A Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) instaurou um procedimento apuratório e Carolina já foi ouvida na 2ª DPJM.



As denúncias são de que a policial cobrava a assinatura de planos mensais ou trimestrais de seguidores interessados em ter acesso a fotos e vídeos sensuais.



As fotos do Instagram de Carolina são sempre sensuais, ele aparece de biquíni e vestidos curtos e justos ao corpo. (Pleno News)