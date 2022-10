Neymar faz dancinha e pede voto em Jair Bolsonaro

Nas imagens, Neymar aparece dançando uma música que pede voto para Bolsonaro.



O vídeo viralizou e já foi compartilhado por outros apoiadores do presidente, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, que compartilhou no Twitter.



– Agora o hexa vem! Seguraaaaaaaaaaaaaaa @neymarjr #BolsonaroNoPrimeiroTurno – escreveu o senador.



Na quarta-feira (28), o jogador havia publicado um vídeo para agradecer a visita de Bolsonaro ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, na Baixada Santista. Na gravação, o atleta falou que gostaria de estar com o chefe do Executivo e disse estar feliz com a ida de Bolsonaro ao instituto.



– Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe, mas da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem a visita no Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau, tchau – disse.



SOBRE A VISITA DE BOLSONARO



Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou o Instituto Neymar Jr. O projeto social do jogador de futebol Neymar está localizado na Praia Grande, na Baixada Santista. O instituto realiza atividades educacionais, esportivas e culturais para crianças e adolescentes de famílias em vulnerabilidade social.



Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo da visita do presidente da República ao instituto do atleta. Como parte de sua agenda no litoral paulista, o chefe do Executivo ainda fez um passeio de moto e um comício em Santos (SP).