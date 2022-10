Paulo Guedes revela que já foi eleitor de Ciro Gomes

O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que votou em Ciro Gomes (PDT) quando ele concorreu contra Fernando Henrique Cardoso, que tentava a reeleição, em 1998. Segundo Guedes, a indignação de Gomes sempre chamou sua atenção. Entretanto, o ministro disse que não concorda com as ideias econômicas do pedetista.



– No mandato de FHC, quando ele quis ser reeleito, votei no Ciro. O problema do Ciro é que ele cismou que é economista – disse o ministro, durante sua participação no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira (28).



Guedes avaliou que Ciro “foi bem” como governador do Ceará e que as políticas educacionais realizadas no estado são “lição para o Brasil inteiro”.



Embora seja contra a reeleição, o ministro afirmou que “com quase 30 anos de governos de esquerda”, Bolsonaro merece ser reeleito.



*Com informações da AE