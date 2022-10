TRÊS MOTOS ROUBADAS FORAM RECUPERADAS PELA PRE NO SERROTE DO PIABA, EM SOBRAL/CE

Três motocicletas com restrição de roubo foram recuperadas pelo policiamento da PRE (polícia rodoviária estadual) na localidade de Serrote do Piaba, zona rural de Sobral.



As motos foram localizada depois de uma denúncia anônima feita para os policiais do posto da PRE. Os policiais foram até a região e em um matagal encontraram as motos.



Segundo informações dos agentes da PRE, todas as motos estão com restrições de roubo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.