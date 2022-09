COVARDIA: Membro de facção criminosa é preso após filmar e amarrar a própria mãe

Um jovem, não identificado, de 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (15) por guarnições militares, em Codó, interior do Maranhão, suspeito de ter agredido fisicamente a própria mãe. A vítima teve os pés e as mãos amarrados.





Um vídeo chegou a circular nas redes sociais mostrando o ato de violência. A vítima aparece deitada no chão com os pés e as mãos amarrados e pedindo para ser solta. O suspeito também aparece nas imagens dizendo que teria brigado com a sua genitora devido um carrão de mão com carvão.





A Polícia Militar informou que a mãe e filho seriam usuários de droga, residem no povoado KM – 17, zona rural de Codó e discutem de forma frequente. Na quinta-feira, funcionários do hospital da cidade informaram aos militares que havia um paciente com marcas de faca na cabeça e nos braços.





Os militares ainda ficaram sabendo que o jovem foi esfaqueado por populares em razão de ter agredido fisicamente a própria mãe, no povoado KM-17.





A polícia também informou que o jovem até o começo da noite estava internado no hospital da cidade, mas, após receber alta médica, vai ser levado para a delegacia e responder pelo crime de violência doméstica.









Fonte: Portal CM7