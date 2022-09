Dono de moto ateia fogo no veículo em Juazeiro ao invés deste ser apreendido pelo Demutran

Juazeiro movimentando agentes do Departamento Municipal de Trânsito, o plantão policial e Bombeiros Militares. Por volta das 14 horas um homem conduzia uma moto Yamaha Factor de cor preta e sem placas pela Rua São Pedro avançando o sinal vermelho. Os agentes perceberam o crime de trânsito e passaram a acompanhá-lo quando o mesmo derivou pela Rua da Conceição.





Depois, tomou o caminho da Rua Padre Cícero sempre infringindo a sinalização semafórica com o objetivo de evitar a abordagem. Outros agentes foram avisados e o motoqueiro terminou interceptado antes do cruzamento com a Rua Padre Pedro Ribeiro entre os bairros Centro e Salesianos. Os agentes informaram que a moto seria recolhida em virtude da ausência da placa e os seguidos crimes de trânsitos pelas ruas centrais de Juazeiro.





O condutor discordou adotando um comportamento radical ao arrancar a mangueira do combustível e atear fogo na moto com um isqueiro no meio da via pública quando saiu correndo. O trânsito ficou interditado e, imediatamente, patrulhas da PM chegaram ao local juntamente com um caminhão tanque do Corpo de Bombeiros. Também foi averiguar de perto a situação o próprio diretor do Demutran em Juazeiro, Tenente Ednaldo Moura.





O quarteirão foi isolado pela PM ante o receio de explosão da moto, enquanto os bombeiros debelavam as chamas. Antes, os agentes ficaram precavidos já que o dono poderia retornar. De acordo com o diretor do Demutran eles seguiram à Delegacia Regional de Polícia Civil a fim de relatar sobre o ocorrido que pode recorrer a imagens de câmeras de segurança ali instaladas para as devidas conclusões. Além disso, puxar dados pelo número do chassi da moto a fim de tentar identificar o dono da mesma.





Veja imagens do momento do sinistro na via pública em Juazeiro.





Fonte: Miseria