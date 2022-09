Jovem ganha R$ 1 bilhão após ter pai reconhecido pela Justiça

Após uma batalha judicial, o jovem catarinense Lucas Demathe, de 27 anos, conseguiu o direito de receber uma herança de cerca de R$ 1 bilhão. A vitória ocorreu após ele ser reconhecido como filho do empresário Eggon João da Silva, cofundador da empresa Weg. As informações são do portal UOL.





O processo demorou sete anos para ter um desfecho. Duas das cinco parcelas da fatia do jovem na herança foram pagas em julho e agosto deste ano.





O caso corre em segredo de Justiça.





A Weg é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do país e teve faturamento de 3,05 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões), em 2020.





Egon João da Silva morreu, em 2015, aos 86 anos por causas naturais, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.