Funeral da rainha da Elizabeth II será realizado em 19 de setembro

O funeral da rainha Elizabeth II acontecerá às 11h de segunda-feira (10), 19 de setembro, na Abadia de Westminster, foi anunciado.





Os detalhes do serviço e dos eventos nos próximos dias foram divulgados pelo Palácio de Buckingham e pelo Earl Marshal, Duque de Norfolk, responsável pelos preparativos.





Foi anunciado anteriormente que o dia do funeral será feriado .





Membros do público poderão prestar seus respeitos enquanto o caixão da rainha é levado para a Catedral de St Giles, em Edimburgo, na segunda-feira, 12 de setembro, e para o Palácio de Westminster, em Londres, na quarta-feira, 14 de setembro.





O caixão da rainha – que está atualmente no salão de baile de Balmoral – será carregado por seis guarda-caças do Balmoral Estate amanhã, domingo, 11 de setembro, às 10h.





Será conduzido de carro funerário até o Palácio de Holyroodhouse, uma viagem prevista para durar seis horas.





O caixão descansará na Sala do Trono para permitir que os funcionários do palácio prestem suas homenagens.





Na segunda-feira, 12 de setembro, o rei e a rainha consorte viajarão para Edimburgo para participar de uma procissão de Holyroodhouse à Catedral de St Giles.





A procissão sairá às 14h35, com o Rei e alguns membros da Família Real a seguirem a pé.





Às 14h55, o caixão será levado para a catedral com a Coroa da Escócia no topo.





O caixão descansará na catedral e o público poderá prestar suas homenagens. Naquela noite, às 19h20, o rei e outros membros da família real farão uma vigília.









Sua Majestade deixará a Escócia na terça-feira





Na terça-feira, 13 de setembro, às 17h, um carro funerário levará o caixão ao aeroporto de Edimburgo, chegando às 18h. O Princess Royal voará com o caixão para o voo de 55 minutos para a RAF Northolt.





Guardas de honra saudarão a partida da Escócia e a chegada à Inglaterra.





O carro funerário do estado levará o caixão da rainha ao Palácio de Buckingham, onde será colocado no centro do Bow Room para dar aos membros da família real a chance de prestar seus respeitos.





O rei e a rainha consorte, juntamente com outros membros da família real, estarão lá e as orações serão realizadas.





No dia seguinte, quarta-feira, 14 de setembro, a Coroa Imperial do Estado e uma coroa de flores serão colocadas em cima do caixão.





Às 14h22, será levado em procissão em carruagem de armas do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, com o rei e outros membros da realeza, bem como funcionários da casa real caminhando atrás.





Um alto funcionário do palácio disse que esta procissão silenciosa será “relativamente pequena e pessoal“.





O caixão chegará ao Palácio de Westminster às 15h, onde o Arcebispo de Canterbury realizará um breve serviço.





O estado de mentira começará depois, durante o qual os membros do público poderão desfilar e prestar seus respeitos. Os detalhes disso serão divulgados pelo governo, mas grandes multidões são esperadas.





Ela ficará deitada por “quatro dias claros” no Westminster Hall, disse um alto funcionário do palácio.





O funeral acontecerá às 11h de segunda-feira, 19 de setembro, após o qual o caixão da rainha será levado a Windsor para ser internado.





Detalhes de quem vai participar, bem como a ordem de serviço são esperados na próxima semana.





(Gazeta Brasil)