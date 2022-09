IMAGENS FORTES! BOLSA COM CABEÇA DE HOMEM É ENCONTRADA NA ESCADARIA DA IGREJA CATÓLICA NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

Por volta das 22h de domingo, 4, foi encontrada uma bolsa com a cabeça de um homem na escadaria da Igreja Matriz, localizada no centro do município de Careiro, Região Metropolitana de Manaus.





Os primeiros a avistar a bolsa e começaram a suspeitar devido um forte odor, foram os funcionários e alguns clientes da Lanche do Kaká, situado na Praça dos Três Poderes.





Os policiais militares que foram ao local confirmaram que havia uma cabeça humana dentro da bolsa e pelo estado avançado de decomposição a decapitação havia acontecido há pelo menos três dias.





Os policiais civis Fabiano e Paulo também foram acionados e tomaram as providências cabíveis nesse início de investigação com objetivo de descobrir quem é a vítima e a autoria do crime.





A cabeça humana foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus onde serão realizados os exames de praxe com parte inicial da investigação que está em andamento na DIP do Careiro.









