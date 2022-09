Litro da gasolina chega ao mínimo de R$ 4,74 e cai pela 7ª semana no Ceará

A pesquisa semanal de preços dos combustíveis revela que o litro da gasolina no Ceará caiu pela 7ª semana seguida e chegou ao mínimo de R$ 4,74. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, isso representa redução de 12 centavos de Real para o valor mínimo observado na semana anterior.





No Ceará, o preço médio do litro da gasolina segue em queda e fechou a semana (4/9 a 10/9) a R$ 5,08. O preço máximo observado no mesmo período foi de R$ 5,98.





No início do mês de setembro, a Petrobras anunciou nova redução de preços da gasolina nas refinarias, o que, segundo o Sindipostos-CE, resultaria em redução de preço na casa dos R$ 0,20 ao consumidor final. O novo reajuste passou a valer no último dia 2/9.





Observando os dados de Fortaleza, nessa semana, os motoristas conseguiram abastecer com gasolina pagando em média R$ 4,99, sendo possível encontrar pelo mínimo de R$ 4,74. O preço máximo apurado pela pesquisa foi de R$ 5,69.





Na média nacional, o preço médio da gasolina na semana ficou em R$ 5,04, caindo 2,5% em comparação ao período anterior. Desde o pico histórico de R$ 7,39, registrado na penúltima semana de junho, desde então, no acumulado de dois meses e meio, o preço da gasolina já caiu 31,8% nos postos.





Diesel





Sobre o preço do diesel, a ANP diz que o preço médio na semana foi de R$ 7,08. O valor mínimo encontrado pelos motoristas foi de R$ 6,50, enquanto o máximo foi de R$ 7,49.





Comparando com o resultado obtido na semana anterior, o movimento de preços se manteve estável.





GNV e Etanol





O preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) no Ceará chegou a R$ 5,02. O motorista ainda consegue encontrar o combustível pelo valor mínimo de R$ 4,97, enquanto a máxima foi de R$ 5,25 na semana.





Comparando com o resultado da semana passada, o GNV teve queda no preço mínimo, que antes foi de R$ 5,19. Mas, segundo os dados, o movimento de queda da mínima foi mais isolado e não conseguiu modificar o valor médio na semana.





Já o etanol teve preço médio de R$ 4,72, o que representa uma queda em relação à semana anterior, quando o valor do combustível estava em R$ 4,81.





Nessa semana, o condutor conseguiu abastecer com etanol com preço mínimo de R$ 4,19. Já o preço máximo foi de R$ 5,99.

Gás de cozinha





O preço médio do gás de cozinha (GNL) ficou estável na semana, com preço médio de R$ 115,15, sendo o preço mínimo R$ 95 e o máximo batendo os R$ 128.





(O Povo)